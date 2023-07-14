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Руководство «Вашингтона» назвало причину подписания контракта с 34-летним Пачиоретти

Ранее он выступал за «Монреаль», «Вегас» и «Каролину».
14 июля 2023 08:10
автор: Виталий Овсянников

Брайан Маклеллан, занимающий должность генерального менеджера «Вашингтона», рассказал о причинах подписания контракта с 34-летним форвардом Максом Пачиоретти.

«Основная причина, по которой мы заключили контракт с Пачиоретти, — его умение забивать. «Вашингтон» должен найти способ забрасывать больше, а Макс умеет это делать. Нам он нравится, это один из лучших снайперов последних лет. Конечно, у него была серьёзная травма, но уверен, что Макс может провести новый сезон лучше, чем предыдущие. Рады, что Пачиоретти восстанавливается от травмы и войдёт в наш состав», — заявил Маклеллан в интервью пресс-службе «Вашингтона».

Напомним, что в период с 2009 по 2018 годы Пачиоретти выступал за «Монреаль». С 2018 по 2022 годы играл за «Вегас». Минувший сезон американский форвард провел в составе «Каролины».

В общей сложности за свою НХЛ-карьеру Пачиоретти провел 822 игры, в которых забил 346 голов и оформил 324 результативные передачи.

источник: ХК «Вашингтон Кэпиталс»
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