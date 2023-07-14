Плющев сравнил советскую хоккейную школу с российской

67-летний российский специалист Владимир Плющев, ранее возглавлявший сборную России по хоккею, поделился воспоминаниями о советской хоккейной школе.

По его мнению, она работала гораздо эффективнее современной российской.

«Мы говорим о советской школе, а многие её видели? Это надо пропустить через себя, осознать все тонкости великих предшественников – Тарасова, Чернышёва, Эпштейна, Карпова… У всех них было своё видение, но их объединяла одна система – мы играли в хоккей, а сейчас только бегаем. Существовала система. А сейчас столько академий – едва ли не у каждого клуба КХЛ. Но почему они не могут выдавать в год хотя бы по одной звездочке?», — цитирует Плющева «Спорт уик-энд».

Также российский специалист вспомнил о клубных противостояниях советских команд с представителями НХЛ. Владимир Плющев приводит примеры, как хоккеисты СССР на равных соперничали с лучшими клубами Северной Америки.

«ЦСКА с «Крыльями Советов» уехали туда на гастроли и показывали шикарный хоккей. Потом и московское «Динамо», и «Спартак» в следующие сезоны доказывали, что они ничуть не хуже. Тогда работала система. У того же «Спартака» была шикарная спортивная школа. У «Динамо» чуть хуже, потому что не было своего искусственного катка», — добавил Плющев.