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ИИХФ сообщила запроса от ФХР по контракту Федотова с ЦСКА

Последний год хоккеист не играл из-за прохождения срочной службы в армии.
14 июля 2023 09:40
автор: Александр Поволоцкий

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил получении запроса от ФХР на рассмотрение ситуации с контрактом российского вратаря Ивана Федотова.

Напомним, что 26-летний хоккеист подписал новый трудовой договор с ЦСКА, имея замороженное из-за прохождения срочной службы в армии соглашение с «Филадельфией Флайерз».

«ИИХФ получила запрос от ФХР. И уже над ним работает», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Тардифа.

Ранее в ФХР отмечали, что могут запретить Федотову играть в КХЛ после консультации с Международной федерацией хоккея.

источник: «Спорт-Экспресс»
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