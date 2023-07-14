ИИХФ сообщила запроса от ФХР по контракту Федотова с ЦСКА

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил получении запроса от ФХР на рассмотрение ситуации с контрактом российского вратаря Ивана Федотова.
Напомним, что 26-летний хоккеист подписал новый трудовой договор с ЦСКА, имея замороженное из-за прохождения срочной службы в армии соглашение с «Филадельфией Флайерз».
«ИИХФ получила запрос от ФХР. И уже над ним работает», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Тардифа.
Ранее в ФХР отмечали, что могут запретить Федотову играть в КХЛ после консультации с Международной федерацией хоккея.
источник: «Спорт-Экспресс»