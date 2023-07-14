Российский форвард Евгений Кузнецов запросил обмен из «Вашингтона»

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что 31-летний российский форвард Евгений Кузнецов запросил обмен из «Кэпиталз».

По словам генменеджера, клуб не будет препятствовать его уходу, так как текущей целью «столичных» является омоложение состава. Кроме того, руководство «Вашингтона» желает обменять хоккеистов с крупными контрактами.

«Я думаю, что наша стратегия в период драфта заключалась в том, чтобы совершить сделку. Мы пытаемся заключить сделку, чтобы определить нашу шестёрку лучших форвардов, обменять одного или двух парней. Мы открыты для обменов. Мы пытались совершить некоторые обмены, но, к сожалению, у нас ничего не вышло. Мы и дальше будем следить за рынком игроков. У нас есть целевой возраст, который мы ищем, и мы сделаем обмен на такого парня», — цитирует Маклеллана RMNB.

Напомним, что в минувшем сезоне Евгений Кузнецов забросил 12 шайб и оформил 43 результативные передачи. Он является четвёртым игроком «Вашингтона» по величине контракта с кэпхитом в 7,8 млн долларов.