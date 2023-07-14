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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Тэйвз может завершить карьеру

Форвард стал самым молодым участник «Тройного золотого клуба» в истории хоккея.
14 июля 2023 15:57
автор: Александр Поволоцкий

Журналист канадского издания Sportsnet Марк Спектор заявил о потенциальном завершении карьеры форварда Джонатана Тэйвза.

Напомним, что 35-летний хоккеист выступает за «Чикаго» на протяжении всей карьеры. Тэйвз трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015).

«Иимени Тэйвза не было в списке доступных свободных агентов, недавно представленном в НХЛ агентством CAA, которое представляет его интересы. Это плохой знак, когда речь идёт о его будущем в НХЛ», — завил Спектор.

Добавим, что всего Тэйвз провел в НХЛ 1066 матчей, в которых набрал 882 (371+511) очка. В 2010 году Джонатан стал обладателем «Конн Смайт Трофи», как лучший игрок плей-офф.

источник: Sportsnet.ca
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