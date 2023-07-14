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Председатель правления «Зенита» возглавил совет директоров хоккейного клуба СКА

В обновленный совет директоров вошел также заслуженный тренер России.
14 июля 2023 19:46
автор: Александр Евграфов

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев возглавил совет директоров хоккейного клуба СКА, сообщается на сайте санкт-петербургских армейцев.

Он сменит на этом посту Геннадия Тимченко, который возглавлял СКА с 2011 года.

«Хотел бы поблагодарить всех за совместную плодотворную деятельность на благо хоккейного клуба СКА, во многом определившего пути развития профессионального хоккея в России и внесшего значительный вклад в достижения национальной сборной команды России по хоккею. Желаю вам новых хоккейных достижений, крепкого здоровья, благополучия и удачи!» — цитирует Тимченко пресс-служба армейцев.

В состав совета директоров также вошел заслуженный тренер России, советник главного тренера СКА Владимир Юрзинов.

Состав cовета директоров СКА выглядит следующим образом: Александр Медведев (председатель), Роман Ротенберг (заместитель председателя), Вячеслав Тюрин, Александр Дюков, Виктор Кручинин, Владимир Юрзинов.

источник: ХК СКА
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