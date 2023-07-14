«Аризона» расторгла контракт хоккеистом, арестованным за хулиганство

Хоккейный клуб «Аризона Койотс» расторг контракт с Алексом Гальченюком, сообщается на официальном сайте клуба.

В начале июля Гальченюк был арестован полицейским управлением города Скоттсдейл, штат Аризона. 29-летний нападающий был обвинен в нападении на частную собственность, хулиганстве, неподчинении и сопротивлении аресту, а также в угрозах. На следующий день после предъявления обвинений, он был выпущен под подписку о невыезде.

В четверг «Аризона» сначала выступила с официальным заявлением по поводу скандала, а затем выставила Гальченюка на драфт отказов с целью расторжения контракта.

Гальченюк был выбран под третьим номером драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2012 года

В минувшем сезоне Гальченюк выступал за «Колорадо Эвеланш», в июне он был обменян в «Нэшвилл Предаторз», который отказался подписывать контракт. Далее Гальченюк в качестве неограниченно свободного агента перешел в «Аризону».