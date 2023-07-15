Нападающий «Каролины» Свечников рассказал, как прошла первая тренировка после травмы колена

23-летний российский хоккеист Андрей Свечников, выступающий за «Каролину» на позиции форварда, поделился впечатлениями от первой тренировки на льду после разрыва передней крестообразной связки колена.

«Я чувствовал себя очень хорошо. Когда вышел на лёд, не был уверен, будет ли мне хуже, чем я думал, или я вообще не смогу чувствовать ногу, но всё прошло хорошо. Я уверенно чувствовал своё колено. Это было очень приятно. Я работал над восстановлением и много тренировался. Старался уделять мышцам правой ноги особое внимание. Планирую быть готовым к первому матчу сезона», — цитирует Свечникова пресс-служба «Каролины».

В минувшем сезоне Свечников провёл 64 матча в регулярном чемпионате НХЛ, забил 23 гола и оформил 32 ассиста. В общей сложности в НХЛ он сыграл 387 игр, забросил 125 шайб и сделал 164 результативные передачи.