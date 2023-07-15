«Это может быть рискованным». В «Миннесоте» боятся проблем с переездом в США российских игроков

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин высказал опасения относительно потенциального перехода в состав команды 19-летнего нападающего «Металлурга» Данилы Юрова и форварда СКА Марата Хуснутдинова.

«Путешествие из России при нынешних обстоятельствах может быть рискованным.

Успехи Юрова в изучении английского языка? За год он добился большого прогресса. В прошлом году мы даже не могли толком общаться, а теперь у меня был полноценный разговор с ним. Это прекрасно», — цитирует Герина издание The Athletic.

Юров был задрафтован «Миннесотой» на драфте НХЛ 2022 года под общим 24-м номером.