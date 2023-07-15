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Овечкин и Панарин вошли в пятерку лучших нападающих Столичного дивизиона по версии Sportskeeda

Портал высоко оценил атакующие навыки российских спортсменов.
15 июля 2023 22:47
автор: Глеб Шевяков

Стал известен список лучших форвардов Столичного дивизиона Национальной хоккейной лиги по версии Sportskeeda. В рейтинге оказались два российских хоккеиста.

Сообщается, что в топ из пяти имен вошли российские нападающие («Вашингтон Кэпиталз») Александр Овечкин и Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») . Помимо россиян в список попали Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Джек Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»), Мика Зибанеджад («Рейнджерс»).

Добавим, в минувшем сезоне НХЛ Овечкин за «Вашингтон» провел 73 матча, в которых набрал 75 (42+33) очков. В свою очередь, Панарин в составе «Рейнджерса» принял участие в 89 играх, забросил 29 шайб и отдал 65 результативных передач.

источник: Sportskeeda
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