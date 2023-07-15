«Лада» подписала пробный контракт с чешским хоккеистом

Тольяттинская «Лада» подписала пробный контракт с чешским нападающим Остапом Сафиным, сообщается на официальном сайте команды.

Сафин является уроженцем Чехии. С 2017 по 2022 год форвард выступал в Северной Америке. Он был выбран «Эдмонтон Ойлерз» в четвертом раунде драфта НХЛ под 115-м номером.

В прошлом сезоне Сафин вернулся в чешский чемпионат и провел 43 матча за столичную «Спарту», заработав 14 очков (9+5) при показателе полезности «+5».

Пробный контракт предполагает вероятность заключения полноценного соглашения после оценки уровня мастерства хоккеиста.

Ранее правительство Чехии запретило своим спортсменам участвовать в турнирах на территории России, и запретило россиянам участвовать в соревнованиях на территории страны.

Тольяттинская «Лада» в предстоящем сезоне возвращается к выступлению в Континентальной хоккейной лиге спустя пять лет.