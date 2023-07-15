Экс-игрок «Питтсбурга» Рапп посоветовал Тарасенко клуб для продолжения карьеры в НХЛ

Бывший игрок «Питтсбург Пингвинз», который сейчас работает в качестве аналитика NHL Network, Майк Рапп призвал экс-нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимира Тарасенко перейти в «Каролину Харрикейнз».

«Я думаю, он должен перейти в «Каролину». Как мне кажется, это имеет много смысла. Побороться за Кубок Стэнли и выйти на рынок свободных агентов следующим летом. Я не знаю, почему он не принял предложение «Харрикейнз». Я бы поставил на «Каролину», — заявил Рапп на радио SiriusXM NHL Network.

Добавим, во время сезона-2022/2023 Тарасенко перешёл в «Рейнджерс» в результате обмена с «Сент-Луис Блюз». В регулярном чемпионате НХЛ в составе «синерубашечников» он провёл 31 игру и набрал 21 (8+13) очко. В плей-офф лиги 31-летний форвард принял участие в семи матчах, в которых забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу.

Сейчас россиянин является неограниченно свободным агентом.