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Экс-игрок «Питтсбурга» Рапп посоветовал Тарасенко клуб для продолжения карьеры в НХЛ

В настоящий момент российский хоккеист имеет статус неограниченно свободного агента. 
15 июля 2023 23:34
автор: Глеб Шевяков

Бывший игрок «Питтсбург Пингвинз», который сейчас работает в качестве аналитика NHL Network, Майк Рапп призвал экс-нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимира Тарасенко перейти в «Каролину Харрикейнз».

«Я думаю, он должен перейти в «Каролину». Как мне кажется, это имеет много смысла. Побороться за Кубок Стэнли и выйти на рынок свободных агентов следующим летом. Я не знаю, почему он не принял предложение «Харрикейнз». Я бы поставил на «Каролину», — заявил Рапп на радио SiriusXM NHL Network.

Добавим, во время сезона-2022/2023 Тарасенко перешёл в «Рейнджерс» в результате обмена с «Сент-Луис Блюз». В регулярном чемпионате НХЛ в составе «синерубашечников» он провёл 31 игру и набрал 21 (8+13) очко. В плей-офф лиги 31-летний форвард принял участие в семи матчах, в которых забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу.

Сейчас россиянин является неограниченно свободным агентом.

источник: «Советский спорт»
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