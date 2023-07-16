ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Подававший в арбитраж форвард Торопченко подписал новый контракт с «Сент-Луисом»

Хоккеист смог договориться с клубом о новом соглашении.
Подававший в арбитраж форвард Торопченко подписал новый контракт с «Сент-Луисом»
16 июля 2023 08:28
автор: Александр Шульгин
автор фото: НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко продлил контракт с клубом.

По информации клубной пресс-службы «блюзменов», новое соглашение рассчитано на два сезона, а зарплата хоккеиста составит 1,25 миллиона долларов в год.

Напомним, ранее хоккеист подавал заявление в арбитраж по поводу своей зарплаты после того, как клуб сделал ему первое квадификационное предложение.

В сезоне-2022/23 Торопченко провел 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 19 (10+9) очков. Его команда не смогла пробиться в поей-офф Кубка Стэнли.

источник: ХК «Сент-Луис Блюз»
Овечкин и Панарин попали в пятерку лучших нападающих Столичного дивизиона
Овечкин и Панарин попали в пятерку лучших нападающих Столичного дивизиона
Данный рейтинг составило издание Sportskeeda.
16.07.2023 08:21
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Экс-игрок «Питтсбурга» Рапп посоветовал Тарасенко клуб для продолжения карьеры в НХЛ
В настоящий момент российский хоккеист имеет статус неограниченно свободного агента. 
15.07.2023 23:34
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Лада» подписала пробный контракт с чешским хоккеистом
Хоккеист приедет в Россию, несмотря на запреты правительства страны.
15.07.2023 22:59
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Овечкин и Панарин вошли в пятёрку лучших нападающих Столичного дивизиона по версии Sportskeeda
Портал высоко оценил атакующие навыки российских спортсменов.
15.07.2023 22:47
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Это может быть рискованным». В «Миннесоте» боятся проблем с переездом в США российских игроков
Речь о двух молодых хоккеистах.
15.07.2023 16:43
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Нападающий «Каролины» Свечников рассказал, как прошла первая тренировка после травмы колена
Игрок находится на больничном с 13 марта 2023 года.
15.07.2023 13:59
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«Аризона» расторгла контракт с хоккеистом, арестованным за хулиганство
Спортсмен ранее был арестован, ему предъявлен ряд обвинений.
14.07.2023 23:24
Хоккей
автор: Александр Евграфов
В НХЛ не считают действия ЦСКА в деле Федотова нарушением меморандума о взаимопонимании
У Федотова есть замороженный контракт с «Филадельфией».
14.07.2023 20:58
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Председатель правления «Зенита» возглавил совет директоров хоккейного клуба СКА
В обновленный совет директоров вошел также заслуженный тренер России.
14.07.2023 19:46
Хоккей
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.