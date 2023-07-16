Подававший в арбитраж форвард Торопченко подписал новый контракт с «Сент-Луисом»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко продлил контракт с клубом.

По информации клубной пресс-службы «блюзменов», новое соглашение рассчитано на два сезона, а зарплата хоккеиста составит 1,25 миллиона долларов в год.

Напомним, ранее хоккеист подавал заявление в арбитраж по поводу своей зарплаты после того, как клуб сделал ему первое квадификационное предложение.

В сезоне-2022/23 Торопченко провел 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 19 (10+9) очков. Его команда не смогла пробиться в поей-офф Кубка Стэнли.