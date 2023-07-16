Вайсфельд прокомментировал трансферную политику «Трактора»

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал селекционную работу челябинского «Трактора» накануне старта нового сезона КХЛ.

«Подписание Семёна Дер-Аргучинцева - хорошая сделка. У Владимира Жаркова, на мой взгляд, скорости и раньше не было, а сейчас он стал еще медленнее. Андрей Чибисов приехал на серьезные деньги, хороший игрок - вопросов нет. У Виктора Антипина ситуация похожа на Жаркова, лучшие его годы позади. Но это, конечно, опытный мастер. Возвращение Виталия Кравцова читалось. В других клубах играть он не мог, а в «Тракторе» у него были хорошие сезоны», - приводит слова Вайсфельда «РБ Спорт».

Также он отметил, что, подписав канадского вратаря Зака Фукале, клуб рискнул, поскольку тот серьезных успехов никогда не добивался. Однако, по мнению Вайсфельда, как минимум на среднем уровне голкипер должен отыграть.

Напомним, по итогам сезона-2022/23 челябинцы не попали в плей-офф Кубка Гагарина, заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.