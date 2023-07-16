Агент Алексея Торопченко прокомментировал продление контракта хоккеиста с «Сент-Луисом»

Агент Алексей Дементьев, представляющий интересы нападающего «Сен-Луиса» Алексея Торопченко, прокомментировал новый контракт хоккеиста.

«Всегда исхожу из того, что если игрок поставил подпись под контрактом, то его всё устраивает. И, раз такое предложение поступило из клуба, значит «Сент-Луис» оно тоже устраивает», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Напомним, россиянин подписал с клубом двухлетний контракт, а его зарплата составит $ 1,25 млн в год. Ранее сообщалось, что Торопченко обратился в арбитраж НХЛ, но стороны смогли избежать разбирательства.