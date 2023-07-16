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Агент Алексея Торопченко прокомментировал продление контракта хоккеиста с «Сент-Луисом»

Россиянин подписал с клубом двухлетнее соглашение.
16 июля 2023 13:44
автор: Степан Шереметьев

Агент Алексей Дементьев, представляющий интересы нападающего «Сен-Луиса» Алексея Торопченко, прокомментировал новый контракт хоккеиста.

«Всегда исхожу из того, что если игрок поставил подпись под контрактом, то его всё устраивает. И, раз такое предложение поступило из клуба, значит «Сент-Луис» оно тоже устраивает», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Напомним, россиянин подписал с клубом двухлетний контракт, а его зарплата составит $ 1,25 млн в год. Ранее сообщалось, что Торопченко обратился в арбитраж НХЛ, но стороны смогли избежать разбирательства.

источник: «РБ-Спорт»
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