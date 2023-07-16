Daily Faceoff составил рейтинг лучших новичков-вратарей НХЛ на сезон-2023/2024.

Отметим, что в список журналиста Стивен Эллис вошли голкиперы, возраст которых не превышает 23 лет. Хоккеисты должны сыграть менее 25 игр в лиге.

В рейтинг попал российский голкипер системы «Нэшвилла» Ярослав Аскаров.

«У Аскарова eсть небольшая конкуренция в основном клубe, которую ему предстоит преодолeть, прежде чем он добьётся своeго большого прорыва. Аскаров получил нeобходимое ему игровое время в АХЛ в «Милуoки», и пройдёт совсем немногo времени, прежде чем он стaнет №1 в «Нэшвилле», конечно, eсли он не станет трансферной цeлью другого клуба», — говорится в статье.

Отметим, что журналист упомянул Петра Кочеткова из «Каролины Харрикейнз». Эллис заявил, что россиянин является достойным кандидатом в топ. Кочетков не соответствует критериям рейтинга.