The Athletic назвал потенциального обладателя Кубка Стэнли и лучшего вратаря в сезоне-2023/2024

Североамериканское издание The Athletic составило прогноз на итоги сезона-2023/2024 в Национальной хоккейной лиге.

По мнению экспертов, Кубок Стэнли в предстоящем чемпионате завоюет «Каролина». За «ураганов» проголосовали 45,2% журналистов издания.

Вторым в опросе стал «Колорадо» (16,1%). В финале, по мнению аналитиков, также могут быть «Эдмонтон» (16,1%) и «Нью-Джерси» (16,1%).

«Тёмной лошадкой» The Athletic назвал «Лос-Анджелес» (38,7%), а разочарованием - «Бостон Брюинз» (41,9%).

Главным претендентами на приз лучшему вратарю сезона эксперты считают российского голкипера «Айлендерс» Илью Сорокина (51,6%). MVP сезона станет форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (80,6%).