ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

The Athletic назвал потенциального обладателя Кубка Стэнли и лучшего вратаря в сезоне-2023/2024

Чемпионат стартует 10 октября.
16 июля 2023 19:32
автор: Александр Поволоцкий

Североамериканское издание The Athletic составило прогноз на итоги сезона-2023/2024 в Национальной хоккейной лиге.

По мнению экспертов, Кубок Стэнли в предстоящем чемпионате завоюет «Каролина». За «ураганов» проголосовали 45,2% журналистов издания.

Вторым в опросе стал «Колорадо» (16,1%). В финале, по мнению аналитиков, также могут быть «Эдмонтон» (16,1%) и «Нью-Джерси» (16,1%).

«Тёмной лошадкой» The Athletic назвал «Лос-Анджелес» (38,7%), а разочарованием - «Бостон Брюинз» (41,9%).

Главным претендентами на приз лучшему вратарю сезона эксперты считают российского голкипера «Айлендерс» Илью Сорокина (51,6%). MVP сезона станет форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (80,6%).

источник: The Athletic
Daily Faceoff внёс Аскарова в топ-10 лучших новичков-голкиперов НХЛ предстоящего сезона
16.07.2023 17:42
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Агент Алексея Торопченко прокомментировал продление контракта хоккеиста с «Сент-Луисом»
Россиянин подписал с клубом двухлетнее соглашение.
16.07.2023 13:44
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Вайсфельд прокомментировал трансферную политику «Трактора»
Челябинцы серьёзно укрепляются к старту нового сезона КХЛ.
16.07.2023 09:21
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Подававший в арбитраж форвард Торопченко подписал новый контракт с «Сент-Луисом»
Подававший в арбитраж форвард Торопченко подписал новый контракт с «Сент-Луисом»
Хоккеист смог договориться с клубом о новом соглашении.
16.07.2023 08:28
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Овечкин и Панарин попали в пятёрку лучших нападающих Столичного дивизиона
Овечкин и Панарин попали в пятёрку лучших нападающих Столичного дивизиона
Данный рейтинг составило издание Sportskeeda.
16.07.2023 08:21
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Экс-игрок «Питтсбурга» Рапп посоветовал Тарасенко клуб для продолжения карьеры в НХЛ
В настоящий момент российский хоккеист имеет статус неограниченно свободного агента. 
15.07.2023 23:34
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Лада» подписала пробный контракт с чешским хоккеистом
Хоккеист приедет в Россию, несмотря на запреты правительства страны.
15.07.2023 22:59
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Овечкин и Панарин вошли в пятёрку лучших нападающих Столичного дивизиона по версии Sportskeeda
Портал высоко оценил атакующие навыки российских спортсменов.
15.07.2023 22:47
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Это может быть рискованным». В «Миннесоте» боятся проблем с переездом в США российских игроков
Речь о двух молодых хоккеистах.
15.07.2023 16:43
Хоккей
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.