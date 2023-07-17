Чешский хоккеист Сафин отказался от гражданства, чтобы выступить в России

Нападающий Остап Сафин, подписавший пробный контракт с «Ладой», отказался от чешского гражданства и ждёт получения гражданства России, сообщил спортивный директор тольяттинского клуба Рафик Якубов.

«Сафин не будет считаться легионером в КХЛ после оформления всех оставшихся документов. Сафин отказался от чешского гражданства, и вскоре он должен получить российский паспорт», — отметил Якубов в интервью, опубликованном на официальном сайте команды.

По словам руководителя команды, в «Ладе» нацелены взять одного защитника и двух нападающих. В мае основная работа велась по сохранению состава, поскольку все хоккеисты в связи с переходом клуба в КХЛ получили статус неограниченно свободных агентов. Якубов отметил, что команда в настоящее время фактически собирается заново.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. Свой первый матч «Лада», вернувшаяся в КХЛ после пятилетнего перерыва, проведёт 2 сентября в Тольятти против челябинского «Трактора».