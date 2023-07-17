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Стали известны участники прощального матча трехкратного чемпиона мира Зарипова в Казани

Клуб выведет номер хоккеиста из обращения.
17 июля 2023 13:20

Казанский «Ак Барс» назвал участников прощального матча экс-форварда команды Даниса Зарипова.

Отметим, что игра пройдет 9 августа на льду «Татнефть Арены».

Среди участников матча: Алексей Морозов, Сергей Зиновьев, Александр Овечкин, Александр Радулов, Илья Ковальчук и другие.

По информации пресс-службы «Ак Барса» перед игрой под своды стадиона поднимется майка Зарипова. Клуб выведет 25 номер, под которым играл форвард, из обращения.

Добавим, что Данис трижды становился обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса». Еще два раза нападающий выигрывал трофей с «Металлургом».

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