Вратарь ЦСКА Федотов рассказал, почему решил не избегать службы в армии

Голкипер ЦСКА голкипер Иван Федотов рассказал, почему не стал избегать службы в армии.

Напомним, что 26-летний хоккеист в прошлом году подписал контракт с «Филадельфией». Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы и затем отправлен в ряды ВС РФ.

«Мы военнообязанные граждане, которые должны отдать долг родине. Многие служат, многие не служат. Здесь можно долго дискутировать на эту тему. Но закон есть закон. И его нужно соблюдать. Поэтому какие-то комментарии излишне. Каждый в мире в любом случае отдаёт долг родине», — приводит «Чемпионат» слова Федотова.

Добавим, что Иван подписал новый трудовой договор с ЦСКА, имея замороженное из-за прохождения срочной службы в армии соглашение с «Филадельфией Флайерз».