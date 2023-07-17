Федотов ответил на вопрос о том, мог ли ЦСКА быть причастным к тому, что его отправили в армию

26-летний российский хоккеист Иван Федотов, выступающий за ЦСКА на позиции голкипера, рассказал о том, мог ли клуб быть причастным к тому, что игрока отправили на службу в армию.

«ЦСКА приложил руку к тому, чтобы отправить меня в армию? Здесь можно что угодно говорить. Я лично как человек, который отслужил, воздержусь от комментариев. Не имеет никакого значения – кто приложил руку, а кто нет. Я отслужил год и отдал время, которое мог посвятить хоккею. Двигаемся дальше. Делать выводы тут бессмысленно. Время прошло, и сейчас нужно возвращаться и делать определённые шаги», — сказал Федотов на пресс-конференции.

Напомним, что в сезоне-2021/22 он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. Также стал серебряным призером Олимпийских игр в составе сборной России. Летом 2022 года Ивана задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы. Вратаря отправили в Северодвинск. 1 июля 2023 года он завершил срочную службу в армии.