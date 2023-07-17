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Наставник «Северстали» Козырев озвучил цели команды на предстоящий сезон КХЛ

Череповчане завершили комплектование состава.
17 июля 2023 16:19
автор: Александр Шульгин

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Козырев озвучил цели команды на сезон КХЛ-2023/24.

«Основная работа проведена. Возможно приобретение одного защитника. В целом формирование закончено.

Когда ждать результат? Результаты будут уже в этом сезоне. Ребята заиграют уже в этом сезоне - в этом нет сомнений. Первостепенная задача – попадание в плей-офф», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба чеерповчан.

Напомним, в минувшем сезоне «Северсталь» под руководством Андрея Разина смогла выйти в плей-офф Кубка Гагарина, где в первом раунде уступила ЦСКА в серии со счетом 3-4.

По окончании сезона Разин ушел в магнитогорский «Металлург».

источник: ХК «Северсталь»
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