В The Hockey News отреагировали на запрос обмена Евгением Кузнецовым из «Вашингтона»

Корреспондент The Hockey News Адам Прото поделился мнением по поводу ситуации вокруг форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

Ранее генеральный менеджер «Кэпс» Брайан Маклеллан сообщил, что 31-летний хоккеист запросил обмен из команды.

«Это не является хорошим предвестником того, что ждёт «Кэпс» в наступающем сезоне. Когда твоя команда побеждает, игроки, которые могут быть не в восторге от своей роли, могут оправдать своё пребывание в ней. Но, когда твоя команда испытывает много сложностей, спасательные жилеты разбираются намного быстрее», — приводит слова журналиста The Hockey News.

Прото также отметил, что столичная команда не сможет получить равноценную плату за россиянина, так как игрок провел неудачный сезон согласно показателю заброшенных шайб, а также его кэпхит в контракте составляет 7,8 миллионов евро.

Добавим, Кузнецов играет за «Вашингтон» на протяжении девяти лет (2014-2023). В прошедшем сезоне НХЛ он сыграл 81 матч, в которых забросил 12 шайб и отдал 43 результативные передачи.