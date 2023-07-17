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В The Hockey News отреагировали на запрос обмена Евгением Кузнецовым из «Вашингтона»

Форвард выступает за столичный клуб с 2014 года.
17 июля 2023 16:51
автор: Глеб Шевяков

Корреспондент The Hockey News Адам Прото поделился мнением по поводу ситуации вокруг форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

Ранее генеральный менеджер «Кэпс» Брайан Маклеллан сообщил, что 31-летний хоккеист запросил обмен из команды.

«Это не является хорошим предвестником того, что ждёт «Кэпс» в наступающем сезоне. Когда твоя команда побеждает, игроки, которые могут быть не в восторге от своей роли, могут оправдать своё пребывание в ней. Но, когда твоя команда испытывает много сложностей, спасательные жилеты разбираются намного быстрее», — приводит слова журналиста The Hockey News.

Прото также отметил, что столичная команда не сможет получить равноценную плату за россиянина, так как игрок провел неудачный сезон согласно показателю заброшенных шайб, а также его кэпхит в контракте составляет 7,8 миллионов евро.

Добавим, Кузнецов играет за «Вашингтон» на протяжении девяти лет (2014-2023). В прошедшем сезоне НХЛ он сыграл 81 матч, в которых забросил 12 шайб и отдал 43 результативные передачи.

источник: The Hockey News
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