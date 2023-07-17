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Обладатель Кубка Харламова переходит в московское «Динамо»

Хоккеист завоевал трофей в 2011 году в составе «Красной Армии».
17 июля 2023 17:07
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что защитник команды Игорь Ожиганов в ближайшее время присоединится к московскому «Динамо».

«Игорь Ожиганов продолжит карьеру в московском Динамо. Это наше совместное решение, которое для всех стало оптимальным. Хочу сказать Жиге спасибо за работу в СКА на протяжении этих лет и пожелать удачи в новом коллективе. Уверен, что для Игоря игра в родном городе будет особенно приятна. Спасибо и до встречи на льду!» — заявил 42-летний специалист в своем телеграм-канале.

Добавим, Ожиганов выступал за СКА с 2019 года. В минувшем сезоне за красно-синих он отыграл 77 матча, в которых набрал 44 (13+31) очка. Ранее в карьере он играл в составе «Ак Барса», «Торонто Мейпл Лифс», «Сибири», «Амура» и ЦСКА. С молодежной командой московских армейцев он выиграл Кубок Харламова в 2011 году.

источник: «Советский спорт»
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