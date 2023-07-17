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Известны подробности обмена Ожиганова из СКА в московское «Динамо»

Хоккеист является воспитанником «Белых Медведей».
17 июля 2023 17:22

Московское «Динамо» объявило о переходе защитника Игоря Ожиганова.

Как сообщает пресс-служба бело-голубых, 30-летний хоккеист стал игроком столичного клуба в результате обмена со СКА. Команда из Санкт-Петербурга получит взамен денежную компенсацию.

Отмечается, что контракт Игоря с «Динамо» будет действовать три года, то есть до 30 апреля 2026 года.

Добавим, Ожиганов выступал за СКА с 2019 года. В минувшем сезоне за красно-синих он отыграл 77 матча, в которых набрал 44 (13+31) очка.

Ранее в карьере он играл в составе «Ак Барса», «Торонто Мейпл Лифс», «Сибири», «Амура» и ЦСКА.

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