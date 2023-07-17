Якупов назвал неожиданным свой уход из «Авангарда»

Российский форвард «Нефтехимика» Наиль Якупов рассказал об уходе из «Авангарда».

Отметим, что хоккеист выступал за команду из Омска с октября 2020 года.

«В какой-то степени да, расставание с «Авангардом» было неожиданным. Не думал, что с «Авангардом» будут какие-то проблемы. Уже по ходу плей-офф у нас был какой-то диалог через моего агента, но далеко это не зашло, мы оставили это на период после плей-офф. Никакой конкретики не было. У меня не было желания расставаться, но во время плей-офф мне не хотелось заниматься делами. Случилось как случилось», — цитирует Якупова «Татар-информ».

В минувшем сезоне Наиль провел за «Авангард» 30 матчей, в которых набрал 13 (7+6) очков.