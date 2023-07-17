Агент Гусева отреагировал на информацию о подписании форвардом контракта с «Динамо»

Агент нападающего Никиты Гусева Юрий Николаев прокомментировал информацию о том, что московское «Динамо» объявит о заключении контракта с форвардом 31 июля.

«Динамо» изначально было приоритетным местом для Никиты. Но не могу сказать, что мы близки к подписанию на данный момент», - приводит слова Николаева Sport24.ru.

Напомним, по ходу плей-офф минувшего сезона КХЛ Гусев был отстранен главным тренером СКА Романом Ротенбергом от игр за основной состав команды.

По окончании сезона Гусев и СКА расторгли соглашение, а хоккеист выбирал дальнейший вариант продолжения карьеры между «Динамо» и «Спартаком».