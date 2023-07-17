В КХЛ заверили, что чешский новичок лиги с русскими корнями не сбежит за границу

Генеральный менеджер одного из клубов КХЛ, пожелавший остаться неизвестным, прокомментировал переход 19-летнего чешского нападающего Остапа Сафина в тольяттинскую «Ладу».

«Русское происхождение Сафина? О чем разговор, он наш парень. Он родился в Чехии, но в русской семье. У него не будет проблем ни с адаптацией, ни со знанием языка. Но самое главное - у парня русский менталитет. Во всяком случае, он не сбежит, как игроки из Финляндии или Швеции. Он останется здесь, он выполнит контрактные обязательства», - приводит слова генменеджера iSport.cz.

Напомним, ранее чешские власти запретили россиянам выступать в чешских клубах, а своим хоккеистам - играть в России. Несмотря на это, «Ладе» удалось уговорить Сафина подписать контракт.

Также в России остался один из ведущих игроков лиги - Дмитрий Яшкин, перебравшийся из СКА в казанский «Ак Барс». Добавим, что форвард также является гражданином Чехии и заигран за национальную команду этой страны.