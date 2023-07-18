ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Агент Гусева назвал причину перехода игрока в московское «Динамо»

Хоккеист покинул СКА, находясь в статусе неограниченно свободного агента.
18 июля 2023 15:10
автор: Александр Поволоцкий

Агент олимпийского чемпиона Никиты Гусева высказался относительно подписания контракта игроком с московским «Динамо».

Напомним, о соглашении с 31-летним хоккеистом стало известно сегодня, 18 июля. Контракт рассчитан на сезон.

«Динамo» изначально было главными претeндентом для продолжения карьеры Гусeва в КХЛ. Никита рад оказаться в этoм коллективе и помoчь клубу побеждать. Это москoвский регион, хорошие услoвия и отличный клуб. Все в хорошем настрoении начинают готовиться к нoвому сезону», — цитирует Николаева Sport24.

Отметим, что Гусев уже присоединился к »Динамо» на тренировочных сборах.

источник: Sport24.ru
«Авангард» подписал контракт с Проскуряковым
Вратарь участвовал в Матче всех звезд 2022 года.
18.07.2023 15:30
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Известны детали контракта Бедарда с «Чикаго»
О подписании соглашения стало известно накануне.
18.07.2023 13:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Московское «Динамо» подписало соглашение с Никитой Гусевым
Московское «Динамо» подписало соглашение с Никитой Гусевым
Форвард определился с клубом, в котором продолжит карьеру.
18.07.2023 11:32
Хоккей
Московское «Динамо» анонсировало переход олимпийского чемпиона Гусева отрывком из фильма «Смурфики»
Хоккеист ранее выступал за другой московский клуб.
18.07.2023 10:47
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
В КХЛ заверили, что чешский новичок лиги с русскими корнями не сбежит за границу
Легионеры продолжают пополнять составы российских команд.
17.07.2023 20:11
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Агент Гусева отреагировал на информацию о подписании форвардом контракта с «Динамо»
Хоккеист изначально называл столицу приоритетным вариантом для продолжения карьеры.
17.07.2023 19:35
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Якупов назвал неожиданным свой уход из «Авангарда»
Хоккеист является воспитанником нижнекамской школы.
17.07.2023 19:35
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Чикаго» подписал контракт с первым номером драфта-2023 Бедардом
В составе сборных Канады хоккеист выиграл юниорский и молодежные чемпионаты мира.
17.07.2023 18:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Известны подробности обмена Ожиганова из СКА в московское «Динамо»
Хоккеист является воспитанником «Белых Медведей».
17.07.2023 17:22
Хоккей
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.