Компания Nike отказалась спонсировать Федерацию хоккея Канады из-за секс-скандала

Американская компания Nike объявила об окончательном прекращении сотрудничества с Федерацией хоккея Канады из-за сексуального скандала с участием молодежной сборной, сообщает Sportsnet со ссылкой на представителя Nike.

По словам источника, компания останется поставщиком товаров для хоккея непосредственно канадским спортсмена, но спонсорство федерации и партнерство с ней, которое было с 1999 года, прекращено. Ранее о прекращении спонсорства и расторжении контрактов объявил ряд компаний, включая один из крупнейших банков Канады.

В мае 2022 года TSN сообщал, что 24-летняя женщина обратилась в Верховный суд Онтарио с иском, в котором утверждала, что в июне 2018 года в гостиничном номере неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны восьми неназванных игроков молодежной сборной. Обвинения доказаны не были, иск был отозван.

Однако в июле 2022 года федерация объявила о возобновлении расследования, принесла извинения за недостаточную реакцию на обвинения, а спустя три месяца отправила в отставку весь совет директоров, включая генерального директора Скотта Смита.