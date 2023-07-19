«Это не потеря». Федоров отреагировал на уход ведущего защитника в СКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал переход защитника Артема Сергеева в СКА.

«Это не потеря, это хоккейная жизнь. Артем сделал свой выбор, вы понимаете, что профессиональный спорт - это деньги, их только так можно заработать, играя и занимаясь профессиональной деятельностью.

Профессиональный век любого игрока, что в футболе, что в хоккее, не такой длинный, ребята финансовую сторону обязательно чтят, смотрят, где лучше. СКА сделал отличное предложение, на которое игрок согласился. Я считаю, что у нас есть достойная замена, рад за тех ребят, которые будут с нами, которые получат реальный шанс, особенно молодые», - приводит слова специалиста ТАСС.

Напомним, в регулярном чемпионате-2022/23 Сергеев провел 62 матча, в которых набрал 16 (3+13) очков. В плей-офф Кубка Гагарина на счету хоккеиста 27 встреч и четыре результативные передачи.

Добавим, что по итогам минувшего сезона армейцы стали двукратными обладателями трофея.