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Спортивный директор «Динамо» рассказал о переговорах с Никитой Гусевым

«Обе стороны героически преодолевали определённые нюансы».
19 июля 2023 15:36
автор: Виталий Овсянников

Алексей Сопин, занимающий должность спортивного директора московского «Динамо», рассказал подробности о переговорах с нападающим Никитой Гусевым.

«Я бы не сказал, что у нас были тяжёлые переговоры с Никитой. Определённые нюансы постоянно возникали, но мы их героически преодолевали вместе. В итоге сумели найти компромисс. Где-то Никита пошёл нам навстречу, где-то мы уступили ему. В результате родился совместный симбиоз, приведший к заключению контракта. Мы были настроены и нацелены на подписание Гусева, и всё сложилось хорошо для нас», — заявил Сопин в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, что в период с 2015 по 2019 год Никита Гусев был игроком СКА. В этот же период он стал олимпийским чемпионом-2018 в составе сборной России. С 2019 по 2021 год он выступал в НХЛ за «Нью-Джерси» и «Флориду».

Затем вернулся в СКА, где провел два последних сезона. Летом 2023 года подписал контракт с московским «Динамо».

источник: Чемпионат.com
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