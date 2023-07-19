Стало известно, когда ИИХФ сделает заявление по ситуации с голкипером Иваном Федотовым

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, когда ИИХФ планирует сделать заявление по поводу ситуации с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым.

«ИИХФ сделает официальное заявление о ситуации с контрактом Федотова с ЦСКА. Как скоро? Я думаю, нам потребуется как минимум одна неделя», — приводит слова Тардифа «РИА Новости Спорт».

В КХЛ ранее сообщили, что допустят игрока до матчей только после консультации с ИИХФ.

Напомним, что в сезоне-2021/22 он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. Также стал серебряным призером Олимпийских игр в составе сборной России. Летом 2022 года Ивана задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы. Вратаря отправили в Северодвинск. 1 июля 2023 года он завершил срочную службу в армии.

Иван подписал новый трудовой договор с ЦСКА, имея замороженное из-за прохождения срочной службы в армии соглашение с «Филадельфией Флайерз».