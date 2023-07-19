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Два россиянина вошли в десятку лучших молодых голкиперов НХЛ по версии The Athletic

Россияне заняли второе и девятое места в рейтинге.
19 июля 2023 19:59
автор: Глеб Шевяков

Представлен список лучших молодых голкиперов Национальной Хоккейной Лиги предстоящего сезона. Топ был опубликован пресс-службой The Athletic.

Отметим, что в рейтинге оказались два российских хоккеиста. Ярослав Аскаров из «Нэшвилл Предаторз» занял второе место, а вратарь «Каролины Харрикейнз». Пётр Кочетков расположился на девятой позиции.

Добавим, что в десятку лучших также вошли Йеспер Валльстедт («Миннесота Уайлд»), Девон Леви («Баффало Сэйбрз»); Дастин Вольф («Калгари Флэймз»), Себастьян Косса («Детройт Ред Уингз»), Трей Огастин («Детройт Ред Уингз»), Михаэл Грабал («Аризона Койотс»), Лукаш Достал («Анахайм Дакс») и Дрю Коммессо («Чикаго Блэкхоукс»).

источник: The Athletic
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