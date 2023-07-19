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Стал известен новый главный тренер «Куньлунь Ред Стар»

Российский специалист возглавил китайскую команду.
19 июля 2023 22:32
автор: Глеб Шевяков

Пресс-служба «Куньлунь Ред Стар» сообщила о том, что главным тренером команды стал Виктор Игнатьев.

В данный момент сроки соглашения с 53-летним специалистом не уточняются. Ранее россиянин занимал должность ассистента главного тренера клуба из Пекина канадца Грега Айрленда, покинувшего коллектив 2 июля 2023 года.

Добавим, что ранее Игнатьев работал в «Металлурге», «Витязе», в московском и рижском «Динамо».

В сезоне-2022/23 «Куньлунь» не смог выйти в плей-офф КХЛ, заняв предпоследнее место в Западной конференции.

источник: ХК «Куньлунь Ред Стар»
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