Стал известен новый главный тренер «Куньлунь Ред Стар»

Пресс-служба «Куньлунь Ред Стар» сообщила о том, что главным тренером команды стал Виктор Игнатьев.

В данный момент сроки соглашения с 53-летним специалистом не уточняются. Ранее россиянин занимал должность ассистента главного тренера клуба из Пекина канадца Грега Айрленда, покинувшего коллектив 2 июля 2023 года.

Добавим, что ранее Игнатьев работал в «Металлурге», «Витязе», в московском и рижском «Динамо».

В сезоне-2022/23 «Куньлунь» не смог выйти в плей-офф КХЛ, заняв предпоследнее место в Западной конференции.