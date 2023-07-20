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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Джемел Смит переходит в минское «Динамо»

Ранее он выступал за «Тампа-Бэй».
20 июля 2023 15:00
автор: Виталий Овсянников

29-летний канадский хоккеист Джемел Смит, ранее выступавший за «Тампа-Бэй» на позиции нападающего, переходит в клуб КХЛ «Динамо» (Минск).

Пресс-служба минского клуба сообщает, что с игроком уже достигнута предварительная договорённость о подписании соглашения.

В составе «Тампа-Бэй» форвард дважды становился обладателем Кубка Стэнли. Также в НХЛ он выступал за «Даллас», «Бостон» и «Детройт».

В минувшем сезоне он играл в АХЛ за команды «Сиракьюс Кранч» и «Хендерсон Силвер Найтс». В общей сложности он провёл 54 матча, забил 18 голов и отметился 35 результативными передачами.

источник: ХК «Динамо» (Минск)
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