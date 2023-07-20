«Вашингтон» сформировал тренерский штаб на новый сезон

«Вашингтон» объявил о назначении двух помощников главного тренера Спенсера Карбери, тем самым сформировав штаб на сезон-2023/2024. Так, к тренерскому штабу клуба присоединились Кирк Мюллер и Кенни Маккадден, сообщает пресс-служба «Кэпиталс».

Таким образом, тренерский штаб «столичных» на сезон-2023/2024 выглядит так: главный тренер: Спенсер Карбери; ассистенты: Кирк Мюллер, Скотт Аллен, Митч Лав; тренер вратарей: Скотт Мюррей; ассистент по развитию: Кенни Маккадден; видеоассистент: Бретт Леонхардт; видеокоординатор: Эмили Энгель-Нацке.

В прошлом сезоне «столичные» набрали 80 очков в 82 матчах, отстав от зоны плей-офф на 12 очков. Хуже «Вашингтона» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59). В сводной таблице НХЛ «Вашингтон» расположился на 25-й позиции из 32.