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«Авангард» расторг контракт с нападающим Дергачевым

Форвард выступал в омском клубе с 2021 года.
20 июля 2023 21:01
автор: Александр Евграфов

Хоккейный клуб «Авангард» и нападающий Александр Дергачев расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, сообщает пресс-служба омского клуба.

Хоккеист выступал за «Авангард» с 2021 года. В минувшем сезоне 26-летний нападающий сыграл в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 15 (7+8) очков. В плей-офф хоккеист провел 14 игр и не отметился результативными действиями.

В прошедшем сезоне «Авангард» стал финалистом Восточной конференции и проиграл в серии «Ак Барсу» со счетом 1-4.

источник: ХК «Авангард»
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