«Авангард» расторг контракт с нападающим Дергачевым

Хоккейный клуб «Авангард» и нападающий Александр Дергачев расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, сообщает пресс-служба омского клуба.

Хоккеист выступал за «Авангард» с 2021 года. В минувшем сезоне 26-летний нападающий сыграл в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 15 (7+8) очков. В плей-офф хоккеист провел 14 игр и не отметился результативными действиями.

В прошедшем сезоне «Авангард» стал финалистом Восточной конференции и проиграл в серии «Ак Барсу» со счетом 1-4.