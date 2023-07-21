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Вячеслав Фетисов: лимит на легионеров - удар для малобюджетных клубов КХЛ

Лимит сокращается до трех иностранцев.
21 июля 2023 08:54
автор: Александр Кожевников

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался об изменениях лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

«Любой лимит ничего хорошего не даёт. Думаю, что это такой удар, особенно для малобюджетных клубов. За счёт качественных и недорогих легионеров они были конкурентоспособными», – приводит слова Фетисова «КП-Спорт».

В следующем сезоне лимит будет сокращен до трех иностранцев в клубе.

Напомним, ранее президент КХЛ Алексей Морозов заявлял, что намерен вернуть прежний лимит в пять легионеров.

В прошлом сезоне лимит на легионеров в клубах лиги равнялся пяти.

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