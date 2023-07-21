Агент Худобина намекнул, где голкипер может продолжить карьеру

Агент голкипера Антона Худобина Александр Черных рассказал, где его клиент может продолжить свою карьеру после возвращения из НХЛ.

«Ситуация с Антоном Худобиным пока без изменений. Будем сейчас смотреть. В Минске до сих пор ищут вратаря.

Ждем «Ладу». Сейчас в команде много игроков, должна быть двусторонка. После субботы мы должны созвониться и определиться – с какими игроками они идут дальше, какой будет бюджет. «Лада» еще ищет легионеров», - приводит слова Черных «РБ Спорт».

Напомним, последним клубом Худобина в НХЛ был «Даллас Старз», однако в последнее время Антон практически не играл. К тому же вратаря преследовали травмы.