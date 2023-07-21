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Лучший голкипер ЧМ-2009 года вошел в тренерский штаб «Динамо» из Минска

Специалист уже работал в клубе из Беларуси.
21 июля 2023 10:25

Бывший голкипер сборной Беларуси Андрей Мезин пополнил тренерский штаб минского «Динамо».

Об этом информирует пресс-служба столичного клуба.

Отметим, что Мезин выступал за «Динамо» с 2009 по 2012 годы. Он завершил карьеру игрока в 2014-м. Последней командой Андрея был омский «Авангард».

В качестве тренера 49-летний специалист пять сезонов (2015–2017, 2019–2022) работал в минском «Динамо». Затем входил в тренерские штабы «Трактора» (2018–2019) и «Автомобилиста» (2022–2023).

В 2009 году Мезин был признан лучшим голкипером чемпионата мира.

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