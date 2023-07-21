СКА продлил контракт с главным тренером Романом Ротенбергом

Сегодня, 21 июля, главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил в своих социальных сетях о продлении контракта с санкт-петербургским клубом на пять лет.

«Хочу поблагодарить совет директоров за доверие и решение перезаключить со мной контракт как с главным тренером на пять лет. Наша общая задача – реализация долгосрочной клубной стратегии, в числе основных задач которой лидерство и по спортивному результату, и по коммерческой составляющей, а также эффективное развитие детско-юношеского хоккея, академии СКА. Мы продолжаем поступательно идти вперёд!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, что 4 января 2022 года предприниматель и спортивный функционер Роман Ротенберг стал главным тренером ХК СКА. Под его руководством армейцы дважды выходили в финал Западной конференции Кубка Гагарина, где оба раза уступали ЦСКА.