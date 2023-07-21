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Бывший руководитель «Анжи» Чистяков стал гендиректором «Авангарда»

Клуб из Махачкалы прекратил свое существование в 2022 году.
21 июля 2023 12:53
автор: Александр Поволоцкий

Пост генерального директора «Авангарда» займет экс- руководитель футбольного «Анжи».

Как сообщает пресс‑служба клуба из Омска, Герман Чистяков приступит к работе с 1 августа. На этом посту 52-летний функционер Сергея Белых. Последний покинул свой пост в начале июля и ушел работать в футбольный «Спартак».

Отметим, что ранее Чистяков также занимал должность гендиректора в греческом ПАОКе и болгарском «Ботеве». Кроме того, он руководил департаментом «Матч ТВ».

В минувшем сезоне «Авангард» дошел до финала конференции Кубка Гагарина, где уступил «Ак Барсу» в серии до четырех побед (1-4).

источник: ХК «Авангард»
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