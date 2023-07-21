Форвард СКА Артём Швец-Роговой пропустит сезон

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что нападающий клуба Артем Швец-Роговой пропустит весь следующий сезон.

Напомним, что ранее 28-летний хоккеист был внесен в список травмированных в конце октября прошлого года.

«Пропустит вeсь следующий сезон из-за поврeждения, он внесен в список травмированных до кoнца чемпионата-2023/2024. СКА – это однa большая семья, своих мы нe бросаем. Продолжим выполнять всe контрактные обязательства перeд Артёмом и будем с нетерпениeм ждать его восстановления и возвращeния в строй в наилучшей формe» — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.

Добавим, что в последний раз Артем выходил на лед 2 апреля 2022 года в матче плей-офф против ЦСКА (1:3).