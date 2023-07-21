ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Форвард СКА Артём Швец-Роговой пропустит сезон

Действующее соглашение хоккеиста с клубом до 30 апреля 2026 года.
21 июля 2023 15:58
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что нападающий клуба Артем Швец-Роговой пропустит весь следующий сезон.

Напомним, что ранее 28-летний хоккеист был внесен в список травмированных в конце октября прошлого года.

«Пропустит вeсь следующий сезон из-за поврeждения, он внесен в список травмированных до кoнца чемпионата-2023/2024. СКА – это однa большая семья, своих мы нe бросаем. Продолжим выполнять всe контрактные обязательства перeд Артёмом и будем с нетерпениeм ждать его восстановления и возвращeния в строй в наилучшей формe» — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.

Добавим, что в последний раз Артем выходил на лед 2 апреля 2022 года в матче плей-офф против ЦСКА (1:3).

источник: «Советский спорт»
Бывший руководитель «Анжи» Чистяков стал гендиректором «Авангарда»
Клуб из Махачкалы прекратил свое существование в 2022 году.
21.07.2023 12:53
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
СКА продлил контракт с главным тренером Романом Ротенбергом
СКА продлил контракт с главным тренером Романом Ротенбергом
Бизнесмен возглавил команда в январе 2022 года.
21.07.2023 12:18
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Лучший голкипер ЧМ-2009 года вошел в тренерский штаб «Динамо» из Минска
Специалист уже работал в клубе из Беларуси.
21.07.2023 10:25
Хоккей
Агент Худобина намекнул, где голкипер может продолжить карьеру
Агент Худобина намекнул, где голкипер может продолжить карьеру
Хоккеист по-прежнему не трудоустроен.
21.07.2023 09:23
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Вячеслав Фетисов: лимит на легионеров — удар для малобюджетных клубов КХЛ
Вячеслав Фетисов: лимит на легионеров — удар для малобюджетных клубов КХЛ
Лимит сокращается до трёх иностранцев.
21.07.2023 08:54
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Авангард» расторг контракт с нападающим Дергачевым
Форвард выступал в омском клубе с 2021 года.
20.07.2023 21:01
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Вашингтон» сформировал тренерский штаб на новый сезон
В команде произошли определенные изменения.
20.07.2023 19:37
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Исполнительный директор СКА покинул клуб после 15 лет работы
О причинах ухода не сообщается.
20.07.2023 17:46
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Хоккеист сборной Великобритании погиб в ДТП
Спортсмену было 33 года.
20.07.2023 16:42
Хоккей
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.