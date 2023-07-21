Александр Дергачёв стал игроком нижнекамского «Нефтехимика»

Сегодня, 21 июля, официальный Telegram-канал нижнекамского «Нефтехимика» объявил о подписании контракта с 26-летним российским форвардом Александром Дергачёвым.

Источник сообщает, что с нападающим подписано соглашение на один год.

«Мы рады приветствовать Александра в стае и желаем яркого сезона!» — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что омский «Авангард» принял решение разорвать соглашение с Дергачёвым, однако хоккеист нашёл новую команду менее чем за сутки.

Помимо «Авангарда» он выступал за СКА, «Спартак» и «Витязь». В минувшем регулярном чемпионате Дергачёв провел 60 встреч, забил семь голов и оформил восемь ассистов. В рамках плей-офф он сыграл 14 матчей, но очков не набрал.