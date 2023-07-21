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Стал известен состав сборной России U23 для участия в турнире Sochi Hockey Open

В рамках турнира команда проведет четыре матча
21 июля 2023 18:04
автор: Александр Евграфов

Федерация хоккея России опубликовала состав сборной до 23 лет для участия в турнире Sochi Hockey Open, который состоится с 3 по 8 августа в Сириусе (Краснодарский край).

Вратари: Сергей Иванов, Артемий Плешков (оба — СКА), Никита Подлягин («Авангард»).

Защитники: Никита Смирнов («Динамо» Мн), Никита Евсеев, Всеволод Альметкин (оба — «Ак Барс»), Владимир Грудинин, Артем Барабоша (оба — ЦСКА), Даниил Иванов («Спартак»), Роман Юзбашян («Сочи»), Михаил Гуляев («Авангард»), Артем Проничкин («Торпедо»), Никита Баклашев («Динамо» М).

Нападающие: Станислав Яровой («Витязь»), Роман Абросимов («Северсталь»), Илья Чефанов («Металлург» Нк), Дмитрий Бучельников, Матвей Кабуш, Иван Демидов, Григорий Кузьмин, Семен Синяткин, Семен Демидов, Даниил Лазутин (все — СКА), Андрей Никонов, Никита Буруянов (оба — «Динамо» М), Дмитрий Кателевский («Ак Барс»), Максим Великов (ЦСКА), Данила Климов («Сочи»).

Сборная России U23 сыграет против хоккейных клубов «Сочи» (3 августа), «Адмирала» (5 августа), «Авангарда» (7 августа) и СКА (8 августа).

источник: Федерация хоккея России (ФХР)
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