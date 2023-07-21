Российский голкипер Илья Самсонов и «Торонто» прекратили переговоры

Сегодня, 21 июля, спортивный обозреватель Дэвид Альтер сообщил в своих социальных сетях о том, что между клубом НХЛ «Торонто» и голкипером Ильёй Самсоновым завершены переговоры.

На данный момент вратарь является ограниченно свободным агентом.

«Я слышал, что Илья Самсонов и «Торонто» готовятся к слушанию. Переговоров больше нет, арбитраж вынесет решение о зарплате вратаря», — говорится в сообщении журналиста.

Ранее сообщалось, что «Мэйпл Лифс» предлагает голкиперу зарплату 2,4 млн долларов, а россиянин запрашивает в два раза больше. При этом заработная плата Самсонова по предыдущему контракту с «Торонто» составляла только 1,8 млн долларов.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ российский голкипер сыграл 42 встречи, в которых пропустил 96 голов. Вместе с Самсоновым «Торонто» удалось выйти в полуфинал Восточной конференции, где «листочки» уступили «Флориде». В матчах плей-офф Самсонов сыграл девять матчей.