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Российский голкипер Илья Самсонов и «Торонто» прекратили переговоры

Они ждут арбитраж.
21 июля 2023 18:29
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 21 июля, спортивный обозреватель Дэвид Альтер сообщил в своих социальных сетях о том, что между клубом НХЛ «Торонто» и голкипером Ильёй Самсоновым завершены переговоры.

На данный момент вратарь является ограниченно свободным агентом.

«Я слышал, что Илья Самсонов и «Торонто» готовятся к слушанию. Переговоров больше нет, арбитраж вынесет решение о зарплате вратаря», — говорится в сообщении журналиста.

Ранее сообщалось, что «Мэйпл Лифс» предлагает голкиперу зарплату 2,4 млн долларов, а россиянин запрашивает в два раза больше. При этом заработная плата Самсонова по предыдущему контракту с «Торонто» составляла только 1,8 млн долларов.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ российский голкипер сыграл 42 встречи, в которых пропустил 96 голов. Вместе с Самсоновым «Торонто» удалось выйти в полуфинал Восточной конференции, где «листочки» уступили «Флориде». В матчах плей-офф Самсонов сыграл девять матчей.

источник: «Советский спорт»
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