Никита Гусев стал самым высокооплачиваемым игроком московского «Динамо»

31-летний российский нападающий Никита Гусев, подписавший контракт на один год с московским «Динамо», заработает 67 млн рублей за сезон.

Об этом сообщает издание «Спорт-экспресс».

Таким образом, олимпийский чемпион-2018 стал самым высокооплачиваемым хоккеистом бело-голубых. По данному показателю он обошёл Игоря Ожиганова и Джордана Уила, которые зарабатывают по 65 млн рублей.

Напомним, прошлый сезон Никита Гусев провел в СКА. В 37 матчах регулярного чемпионата он забросил 23 шайбы и оформил 26 результативных передач. В рамках плей-офф Гусев провел 13 игр, забил 5 голов и оформил 7 ассистов.