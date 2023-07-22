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Никита Гусев стал самым высокооплачиваемым игроком московского «Динамо»

За год он заработает 67 млн рублей.
22 июля 2023 16:42
автор: Виталий Овсянников

31-летний российский нападающий Никита Гусев, подписавший контракт на один год с московским «Динамо», заработает 67 млн рублей за сезон.

Об этом сообщает издание «Спорт-экспресс».

Таким образом, олимпийский чемпион-2018 стал самым высокооплачиваемым хоккеистом бело-голубых. По данному показателю он обошёл Игоря Ожиганова и Джордана Уила, которые зарабатывают по 65 млн рублей.

Напомним, прошлый сезон Никита Гусев провел в СКА. В 37 матчах регулярного чемпионата он забросил 23 шайбы и оформил 26 результативных передач. В рамках плей-офф Гусев провел 13 игр, забил 5 голов и оформил 7 ассистов.

источник: «Спорт-Экспресс»
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