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НХЛ перенесла слушания арбитража по контракту Самсонова с «Торонто»

Вместе с ним в арбитраж обратился российский форвард «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко.
22 июля 2023 17:20
автор: Александр Поволоцкий

Стало известно о переносе арбитражных слушаний по делу российского вратаря Ильи Самсонова.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, заседание состоится 23 июля. Изначально арбитраж был запланирован на 21-е число. На нем должны были определиться условия нового соглашения Самсонова с «Торонто».

Отметим, что Илья является ограниченно свободным агентом. Это значит, что предыдущий контракт хоккеиста с »Мэйпл Лифс» истек, но он не имеет права вести переговоры с другими командами. «Торонто» сделал ему квалификационное предложение, однако россиянин считает, что достоин большей зарплаты.

В СМИ сообщалось, что клуб предлагает вратарю 2,4 млн долларов, а Самсонов запрашивает 4,9 миллиона.

В минувшем сезоне россиянин провел 42 матча, в которых пропустил 98 шайб. В девяти встречах плей-офф Кубка Стэнли ворота Самсонова поразили 26 раз.

источник:
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