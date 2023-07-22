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Стали известны результаты тестирования руководства «Трактора» на наркотики

Клубные боссы прошли обязательную проверку после скандала.
22 июля 2023 21:27
автор: Александр Шульгин

Генеральный директор челябинского «Трактора» Иван Савин огласил результаты тестирования представителей руководства клуба на наркотические средства.

«Вчера прошли тестирование. Результат у всех отрицательный», - приводит слова Савина «РБ Спорт».

Напомним, ранее стало известно о том, что челябинцы уволили Александра Шинина с поста спортивного директора команды. По данным источника, у функционера обнаружили несколько граммов мефедрона.

Напомним, Шинин является воспитанником челябинского клуба. В рамках КХЛ он провёл 436 матчей, в которых набрал 68 (9+59) очков. За сборную России защитник выступал на юниорском чемпионате мира 2002 года, на котором завоевал серебряную медаль.

Добавим, что Шинин завершил карьеру по окончании сезона-2018/2019, а в 2020 году он был назначен директором по спортивному развитию клубной системы «Трактора».

источник: «РБ-Спорт»
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